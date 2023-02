Scottanti questioni Italiane, Pierpaolo Pasolini e Le persone serie.

L’Italia, ora come allora

Le persone serie sono prima di tutto immorali.

Le persone serie sono in secondo luogo estremistiche

Le persone serie sono in terzo luogo teppistiche

Le persone serie sono in quarto luogo falsamente pratiche

Le persone serie sono in quinto luogo falsamente idealistiche

Le persone serie sono in sesto luogo ottuse

Le persone serie sono in settimo luogo adulatrici

Le persone serie sono in ottavo luogo razziste

Le persone serie sono in nono luogo sessuofobe

Le persone serie in decimo luogo – questo è l’unico punto parzialmente a loro vantaggio – sono prive di spirito

Così Pasolini scriveva nel libro “Lettere luterane”. Il tema dei suoi interventi è la “mutazione antropologica”. È difficile riassumere in poche parole il pensiero del più straordinario intellettuale di fama internazionale, o forse no. Potrei usare parole sin troppo stereotipate, descrivere luoghi comuni, ma mi limiterò, nei suoi “100 anni” di esistenza – tra poco 101 – a dirgli, immaginando di prendere un caffè con lui:

Caro Pierpaolo,

è vero, le persone serie sono prima di tutto immorali. Che cosa ce ne facciamo della mutria cretina? Della serietà ignorante? Bisogna saper brillare, ma ancor più è necessario sapere come non far spegnere quella luce che ci fa brillare così tanto.