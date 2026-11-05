La presente raccolta di racconti offre un viaggio lucido nell’attuale condizione umana, stretta fra cinismo, comicità grottesca, abuso mediatico e surrealismo.

Il collasso dell’empatia sembra ridurre le persone a frammenti sparsi, che solo un barlume di assoluto può salvare dalla resa.

Amore incondizionato, odio sublime, riso sardonico, provocazione sociale, furia incendiaria e ironia irriverente diventano le armi a disposizione per resistere all’alienazione quotidiana.

In assenza di giudizio, possiamo leggere e, forse, rispecchiarci nei personaggi geniali e mostruosi che agiscono in questi racconti: fino all’ultimo sorso.

il libro è acquistabile presso il seguente link https://www.lafeltrinelli.it/semplificazioni-libro-matteo-zanoni/e/9791281430358?srsltid=AYCX9vLX_OkH6uaogZ3j-oKRgqi8DVd49DCg_zZfU7aqKFRge1qWTEF4

Semplificazioni di Matteo Zanoni: quando la complessità dell’essere umano diventa materia di riflessione

Tra cinismo, ironia, grottesco e perdita di empatia, una raccolta di racconti che invita a interrogarsi sulla società contemporanea e sulla nostra umanità.

Ci sono libri che accompagnano il lettore attraverso una storia precisa e altri che preferiscono aprire una serie di interrogativi, lasciando spazio alla riflessione anche dopo aver terminato la lettura. È in questa seconda dimensione che si colloca Semplificazioni di Matteo Zanoni, una raccolta di racconti che, già dalla sua presentazione, dichiara un interesse particolare per le contraddizioni dell’essere umano e per alcune delle trasformazioni che caratterizzano la società contemporanea.

Pubblicato da Colomò Editore, il volume affronta temi importanti e tutt’altro che leggeri: il cinismo, l’abuso mediatico, la perdita di empatia e il progressivo allontanamento da quella sensibilità che dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali della nostra convivenza.

Non si tratta, dunque, soltanto di osservare singoli comportamenti, ma di interrogarsi su un fenomeno più ampio: che cosa sta accadendo alla nostra umanità?

Tra ironia e grottesco: uno sguardo sulle contraddizioni umane

Uno degli aspetti che caratterizzano la proposta di Semplificazioni è l’accostamento di registri e tematiche differenti. Cinismo, comicità e situazioni grottesche diventano strumenti attraverso i quali osservare una realtà che, talvolta, appare paradossale.

L’ironia, in questo contesto, non è necessariamente sinonimo di leggerezza. Può diventare una lente attraverso cui riconoscere contraddizioni, comportamenti e dinamiche sociali che, osservati da una prospettiva diversa, assumono contorni inaspettati.

Il grottesco, invece, permette di esasperare alcuni aspetti della realtà, rendendo visibili quelle storture che nella quotidianità rischiano di passare inosservate.

È proprio questo intreccio a suggerire una riflessione sulla condizione umana: quanto siamo consapevoli delle nostre contraddizioni e quanto, invece, finiamo per accettarle come parte inevitabile della normalità?

La perdita di empatia e il rapporto con la società contemporanea

Tra i temi più significativi emerge quello della progressiva perdita di empatia.

In una società caratterizzata dalla velocità delle comunicazioni, dall’esposizione continua alle informazioni e dalla presenza pervasiva dei mezzi di comunicazione, il rischio è quello di abituarsi a tutto, persino a ciò che dovrebbe suscitare indignazione, partecipazione o compassione.

La riflessione sull’abuso mediatico si inserisce in questo scenario, richiamando l’attenzione sul modo in cui la realtà viene raccontata, filtrata e talvolta deformata.

La domanda che ne deriva è particolarmente attuale: siamo ancora capaci di fermarci davanti alle esperienze degli altri, oppure abbiamo imparato a osservarle con una distanza sempre maggiore?

È un interrogativo che supera i confini della pagina e coinvolge direttamente il lettore, chiamato a confrontarsi con dinamiche che appartengono alla propria quotidianità.

Una lettura che invita a soffermarsi

Semplificazioni non è stata, per me, una lettura immediatamente decifrabile in ogni suo aspetto. La struttura in racconti e la varietà dei temi richiedono un approccio attento, lasciando al lettore lo spazio per elaborare collegamenti e interpretazioni personali.

Alcuni passaggi mi hanno lasciato interrogativi e mi hanno spinta a soffermarmi sul significato più ampio delle situazioni proposte.

Credo che questo sia un aspetto interessante da considerare: non tutte le letture si esauriscono nella comprensione immediata del testo. Talvolta, il confronto con un’opera passa anche attraverso una fase di riflessione, nella quale si cerca di mettere a fuoco ciò che è rimasto meno chiaro e ciò che, invece, ha suscitato maggiore interesse.

È importante, tuttavia, distinguere tra la volontà di un’opera di stimolare interpretazioni e l’esperienza personale di chi legge. Ed è proprio da questo confronto che nasce una recensione autentica, capace di riconoscere i propri interrogativi senza rinunciare a un giudizio consapevole.

L’arte come forma di resistenza

Un elemento particolarmente significativo della presentazione editoriale riguarda il ruolo attribuito all’arte.

In un contesto in cui la perdita di umanità sembra rappresentare una delle principali preoccupazioni, la creatività viene indicata come una possibile forma di resistenza.

Scrittura, pittura e musica non sono soltanto espressioni artistiche, ma strumenti attraverso i quali l’individuo può continuare a interrogarsi, comunicare e preservare la propria sensibilità.

L’arte diventa così uno spazio in cui recuperare ciò che rischia di andare perduto: la capacità di osservare, sentire e dare significato alla realtà.

È forse questa una delle riflessioni più interessanti che accompagnano l’incontro con Semplificazioni: in una società che tende a ridurre ogni cosa a una risposta immediata, la cultura può ancora rappresentare un’occasione per fermarsi e guardare più a fondo.

Quando le domande continuano anche dopo l’ultima pagina

Arrivati alla fine, Semplificazioni lascia aperto uno spazio di riflessione sulla complessità dell’essere umano e sulle contraddizioni della società contemporanea.

Non tutte le opere offrono un percorso interpretativo immediato e non tutte le letture conducono a una conclusione univoca. In alcuni casi, il valore dell’esperienza risiede proprio nella possibilità di continuare a interrogarsi su ciò che si è incontrato tra le pagine.

La domanda che rimane, allora, è forse la più semplice e, allo stesso tempo, la più difficile: nel tentativo di semplificare il mondo che ci circonda, non rischiamo di semplificare anche il nostro modo di essere umani?

Una riflessione che merita di essere portata oltre il libro, perché riguarda ciascuno di noi.