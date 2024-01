“Sii positivo. Smetti di fumare” di Maria Sannino: metodo per abbandonare il tabagismo

“Sii positivo. Smetti di fumare. Renditi libero dal fumo in maniera naturale, senza uso di palliativi e senza sofferenza” di Maria Sannino è un manuale ricco di informazioni e di suggerimenti utili per imboccare la strada del cambiamento: l’autrice, infatti, propone un metodo che non aiuta solo a smettere di fumare ma anche a renderci più consapevoli di noi stessi e delle nostre scelte. Maria Sannino ha smesso con le sigarette dopo ben trentotto anni di fumo intensivo; ciò che sconvolge è che nel racconto della sua liberazione dal tabagismo afferma di esserci riuscita dal giorno alla notte, e senza particolari sofferenze. In principio si potrebbe pensare a un’esagerazione, e invece è proprio ciò che è accaduto all’autrice; non si creda, però, che Maria abbia agitato una bacchetta magica: la fine della sua schiavitù è arrivata dopo un lungo periodo di studi e di ricerche, in cui ha letto e riletto testi di filosofia, di psicologia, di crescita personale, di medicina orientale e anche di fisica quantistica. Tutte queste conoscenze, unite alla sua grande forza di volontà, l’hanno portata a quel momento decisivo in cui ha potuto smettere di fumare istantaneamente, perché era arrivata alla consapevolezza necessaria per liberarsi dalle catene del tabagismo – «In questa opera ho cercato di mettere insieme la mia personale esperienza di vita ed il mio successo nello smettere di fumare, senza uso di palliativi, con le mie conoscenze acquisite grazie alla mia passione per le discipline orientali che mi hanno invogliato a ricercare approcci diversi dai metodi tradizionali per giungere a un enorme risultato: vivere libera dal tabacco, per sempre […] Grazie allo studio di centinaia di libri di filosofia orientale, combinati con testi di fisica quantistica, di psicologia e di crescita personale, che, con la loro positività, contribuiscono a creare i presupposti per un maggiore equilibrio emotivo, per il successo in ogni campo e per raggiungere un elevato grado di soddisfazione e saggezza, mi sono ritrovata con una mentalità così aperta da riuscire a smettere di fumare nel giro di una notte, senza risentire di alcun effetto indesiderato». Maria Sannino ha deciso poi di condividere la sua esperienza e il suo metodo, in quest’opera che smonta uno ad uno tutti quei condizionamenti che ci costringono a pensare che per noi non sia possibile smettere di fumare; l’autrice ci conduce in un percorso affascinante all’interno della nostra mente, dandoci tutti gli strumenti necessari per essere finalmente liberi da un semplice quanto pericoloso tubicino di carta con del tabacco all’interno.







