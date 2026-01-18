“Sillabario contemporaneo”, saggio di Davide Morelli…

Ho raccolto in questi giorni una piccola parte dei miei scritti. Ho pensato di farne una sorta di piccolo vocabolario di poco più di 170 termini per descrivere la civiltà occidentale. L’ho raccolto in un libro e l’ho intitolato “Sillabario contemporaneo”. Tratto delle dinamiche psicologiche, sociali, politiche, religiose, mediatiche, economiche, filosofiche, etc etc in modo comprensibile. Ho trattato di quelle che a mio modesto avviso sono le leggi che governano il mondo e di quelli che sono i problemi dell’umanità. Alcune voci sono di alcune pagine, mentre altre sono di quindici o venti righe. Ci sono molte cose attendibili. Naturalmente esplicitare la mia visione del mondo significa fare un impasto di oggettività e soggettività. Però se io parlo dei condizionamenti mediatici e qualcuno non è d’accordo, ricordo che io cito la psicologia sociale, Pasolini, Popper, Chomsky e quindi sono in buona compagnia. Insomma nessuno è depositario della verità e quindi figuriamoci io. Sono pensieri sui più disparati argomenti che ho raccolto in 6 anni. Diciamo che vi ho meditato a lungo. Ho letto molto, ho pensato, corretto, riveduto tante cose in questo tempo. Per chi volesse avere un libro denso, corposo, che non cerca di complicare le cose semplici né di banalizzare forse questo libro potrebbe andare. Sicuramente è stato scritto da una persona apartitica, che cerca sempre l’autonomia di pensiero. Poi pochissimi libri sono necessari e questo non lo sarà senza ombra di dubbio. Ma forse, anche per chi sa già queste cose, queste pagine possono essere utili per fare un piccolo ripasso. Forse qualche input interessante potete trovarlo, leggendolo. Sono 476 pagine. Non ho cercato una casa editrice perché non mi interessava per diversi motivi. Il problema è che non posso spendere soldi per l’editoria a pagamento e che non posso fare presentazioni e viaggiare perché ho mia madre invalida e io, mio padre e mia sorella ci alterniamo a turno per fare i badanti. Così sono ricorso all’autopubblicazione. Se volete potete acquistarlo. Se non vi va, come non detto. Vi lascio il link della scheda del libro:

