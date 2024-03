Simon Schiele presenta l’affascinante fantasy “Jäck atto III: La Stirpe Antica”

“Jäck atto III: La Stirpe Antica” di Simon Schiele è l’ultimo volume della sua trilogia fantasy, con protagonisti il talentuoso spadaccino Jack e il suo amico Night, formidabile arciere e ragazzo estremamente saggio; Jack, dal canto suo, è invece molto irruento e testardo e, da quando sua madre è stata uccisa da un misterioso uomo in nero, ha anche sviluppato una forte aggressività. Egli, infatti, ha perseguito a lungo la vendetta alimentando la sua furia, la quale è ancora più devastante quando impugna la sua spada, una delle ultime armi magiche presenti nel suo mondo.



L’incontro con il più equilibrato Night, raccontato nei precedenti volumi della trilogia, ha un po’ smussato i lati spigolosi e iracondi del suo carattere, e col tempo i due sono diventati inseparabili; in questo romanzo l’amicizia tra loro è uno dei temi principali, e viene approfondita nei suoi picchi più alti ma anche nei suoi inevitabili momenti bassi: i due ragazzi sono infatti descritti nel loro percorso di crescita e di maturazione – Jack ha sedici anni e Night diciotto – ed è più che normale che i loro diversi caratteri e le loro differenti credenze arrivino a volte a scontrarsi, creando problemi nel loro rapporto.



Simon Schiele ci conduce in una storia coinvolgente ed emozionante, in cui non si parla solo di amicizia ma anche della responsabilità di diventare adulti, degli obblighi a cui i giovani protagonisti devono loro malgrado sottostare e del coraggio che dovranno trovare per combattere in favore di un bene superiore, e non solo per sé stessi. E ciò riguarderà soprattutto Jack – a volte colpevole di essere troppo autoreferenziale – e che invece riuscirà a mettere da parte il suo egoismo e a lottare per la sua terra e per coloro che stanno soffrendo a causa di una sanguinosa guerra. Un esercito di morti ha infatti invaso l’isola di Faharen, e sta conquistando molti territori e uccidendo barbaramente senza fare distinzione tra militari e civili; Jack e la sua magica spada saranno la punta di diamante della resistenza, e Night e altri valorosi alleati compiranno tutti i sacrifici necessari per appoggiarlo nella sua difficile impresa.



Con una punta di cinismo e con una scrittura dal ritmo avvincente che tiene incollati alle pagine, Simon Schiele ci accompagna nell’epilogo delle storie di Jack e Night, offrendoci un romanzo di puro intrattenimento ma in cui si dà ampio spazio anche a riflessioni importanti, come quelle riguardanti le discriminazioni di sesso e di genere, e a critiche necessarie come quelle antimilitariste.



