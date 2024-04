“Sinfonia di un bosco in rivolta” di P. Massoni: emozionante fiaba accompagnata da un poema sinfonico

La cantante, concertista, compositrice e studiosa e insegnante di musica Paola Massoni presenta “Sinfonia di un bosco in rivolta”, una deliziosa fiaba contemporanea a tematica ambientalista, per la quale è stato composto dall’autrice, e arrangiato da lei insieme a Federico Pietroni, l’omonimo poema sinfonico – che è anche colonna sonora di un cortometraggio correlato all’opera, accessibile tramite QR code presente nella parte conclusiva del volume.



È una delicata storia di denuncia e in favore della natura e degli animali, in cui emergono anche importanti riflessioni sulla nostra società sempre più disumanizzata, dove contano più i guadagni e l’interesse personale del benessere e della felicità di chi ci sta intorno. L’autrice non infonde l’opera solo del suo sconfinato amore per la musica ma anche di richiami alla filosofia e alla mitologia, che rendono questa fiaba approcciabile e apprezzabile non solo dai più giovani ma anche dagli adulti, interessati a immergersi in una vicenda ricca di spunti di riflessione.



Paola Massoni compone con la musica e con le parole un inno alla libertà, al rispetto e all’uguaglianza, mettendo in scena la rivolta pacifica di un gruppo di animali e di una manciata di umani che sanno vedere oltre le apparenze, e che sanno cogliere il vero significato dell’esistenza.



I protagonisti umani dell’opera sono la giovane arpista Yuma, la sua insegnante di musica Sibilla e il nonno della ragazzina, Albertino, che ha intagliato per la nipote un’arpa da un magico ciocco di legno di frassino.



È proprio la musica del suo strumento a permettere a Yuma di connettersi con gli spiriti del bosco: l’armonia tra il suono della sua arpa e i canti della natura fanno aprire un portale attraverso il quale ella entrerà senza paura. Oltre esso troverà un bosco sotterraneo, in cui gli animali possono parlare e vi sono anche ninfe, fauni e driadi; in questo mondo alternativo Yuma imparerà molto sulla natura e sulle angherie perpetrate dagli esseri umani, e comprenderà di doversi unire agli spiriti del bosco per combattere tali nefandezze e per diffondere consapevolezza tra gli esponenti della sua stolta razza – «Mi chiedo: voi, voi che avete corpi umani, non lo sapete che la Terra è il tempio della Natura? Che gli alberi sono i pilastri che sorreggono il Cielo e che se li taglierete, la volta celeste vi cadrà sulla testa? Non vi hanno detto che una volta distrutte le foreste, avvelenati gli animali, inquinata e desertificata la terra, disseccate le faglie e le sorgenti, non potrete cibarvi delle vostre invenzioni né tanto meno del vostro denaro?».







