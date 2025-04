Sogni e colori viaggio attraverso il Venezuela di Alessandra Maltoni

“Un diario di bordo che diventa racconto di vita”

Con grande sensibilità e autenticità, l’autrice Alessandra ci apre le pagine del viaggio vissuto da sua sorella Barbara e da Mirco attraverso il Venezuela. Questi appunti di viaggio, nati dall’esperienza diretta, si sono trasformati in un libro affascinante, arricchito da cartine geografiche che accompagnano il lettore lungo ogni tappa del percorso.

Si tratta di un viaggio non solo fisico, ma anche emozionale, che attraversa la natura selvaggia e la vita quotidiana del Venezuela alla fine degli anni ’90, un periodo di grandi trasformazioni politiche e sociali. Con uno stile semplice, diretto e pulito, Alessandra riesce a trascinare chi legge dentro un mondo lontano, regalando una narrazione pura che cattura dall’inizio alla fine, senza mai staccare gli occhi dalle pagine. Un diario che è molto più di un racconto di viaggio: è una finestra su un’epoca, un inno alla scoperta e un omaggio alla bellezza autentica del vivere.

Oltre i pregiudizi

Con Alessandra ci immergiamo nelle tradizioni locali del Venezuela e nella sua natura incontaminata. Ogni pagina del libro è un invito prezioso a non guardare le diversità con diffidenza, ma con curiosità e desiderio, trasformandole in una ricchezza personale.

L’incontro con l’altro

Barbara e Mirco, con il loro viaggio attraverso questo affascinante paese situato sulla costa settentrionale del Sud America, ci insegnano che l’incontro con l’altro è sempre una meravigliosa scoperta. Quando ho chiesto ad Alessandra con quali aggettivi avrebbe definito il suo libro, la risposta è stata immediata: avvincente e rivelatore.

E permettetemi di aggiungerne un terzo: autentico.

Sì, perché Alessandra possiede la rara capacità di essere vera in ogni sua parola, trasmettendo al lettore tutto l’amore, il calore e la bellezza viva di un Venezuela colorato, ospitale e pieno di vita.

Ponte

Questo diario di viaggio è molto più di un racconto: è un ponte tra anime, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e il cuore aperto.

Attraverso le strade polverose, i sorrisi sinceri, i paesaggi infiniti e i colori intensi del Venezuela, Alessandra, Barbara e Mirco ci ricordano che la vera avventura è accogliere la vita senza paure. A chi sogna di partire, a chi cerca il coraggio di cambiare, a chi ama senza confini: questo libro è per voi.

Che ogni lettura sia il primo passo verso il vostro personale viaggio di scoperta.

Sinossi

“Sogni e colori: viaggio attraverso il Venezuela” è un’immersione vibrante e sensoriale nel cuore di un paese dalle mille sfaccettature, vista attraverso gli occhi sensibili e poetici di Alessandra Maltoni, autrice romagnola. Lungi da facili stereotipi, il libro è un percorso intimo e profondamente umano che cattura l’anima del Venezuela attraverso i suoi paesaggi mozzafiato, la vivacità della sua gente e la ricchezza della sua cultura. Maltoni non si limita a descrivere, ma dipinge con le parole le atmosfere cariche di storia e di speranza, i contrasti tra la natura rigogliosa e le sfide quotidiane, la resilienza e il calore di un popolo che accoglie e affascina. Ogni capitolo è un tassello di un mosaico narrativo che spazia dalle coste caraibiche alle maestose Ande, dalle città pulsanti di vita ai villaggi custodi di antiche tradizioni. Attraverso aneddoti personali, incontri significativi e una prosa evocativa, l’autrice ci conduce in un viaggio che è al contempo scoperta geografica ed esplorazione interiore. “Sogni e colori” non è solo un libro sul Venezuela, ma un invito a superare i pregiudizi e ad abbracciare la bellezza e la complessità del mondo, ricordandoci la forza dei legami umani e la persistente scintilla della speranza, anche nei momenti più difficili. Un’opera che lascerà nel lettore il desiderio di conoscere più a fondo questa terra affascinante e la sua gente.

Biografia

Alessandra Maltoni: Un’Anima Romagnola tra Poesia e Terre Lontane

Alessandra Maltoni, nata a Ravenna, città intrisa di storia e mosaici, è una figura poliedrica che spazia dalla poesia ai racconti di viaggio. Fin dalla tenera età, è stata affascinata dalla Divina Commedia, attratta dalla sua struttura matematica e dalla potenza espressiva dei versi danteschi. Questa passione per la parola si è concretizzata in una prolifica attività poetica, culminata con la vittoria di diversi premi letterari e l’inclusione nell’enciclopedia degli autori italiani “ALI Penna d’autore” nel 2005. Nel 2023, ha conseguito il titolo di “Autore di testi” presso il CET, a ulteriore riprova del suo impegno e talento nella scrittura.

Il suo legame con il territorio romagnolo è profondo, come dimostra la sua decennale ideazione e organizzazione del concorso poetico “Poesia al bar” a Ravenna e il suo recente coordinamento della sezione Poesia per il Premio Città di Ravenna nel 2023. Maltoni è anche una voce critica attenta, recensendo libri per la rivista “Uno Ravenna e dintorni” e promuovendo la creatività nelle scuole attraverso un concorso nazionale in collaborazione con la SISAM.

La sua curiosità e il desiderio di esplorare l’hanno portata oltre i confini italiani, come testimonia il suo recente libro, “Sogni e Colori Viaggio attraverso il Venezuela”, pubblicato a fine 2024 con la collaborazione di Barbara Maltoni. Quest’opera è un vivido resoconto di un’esperienza di viaggio che ha toccato diverse località venezuelane, tra cui Pantanemo, Marroocj e Isla Larga, offrendo ai lettori uno sguardo inedito su luoghi e usanze lontane. Attraverso gli occhi di Alessandra e Barbara, il lettore è invitato a immergersi in un viaggio fatto di colori, emozioni e ricordi preziosi.

Alessandra Maltoni non è solo una poetessa sensibile e un’attenta osservatrice del mondo, ma anche una promotrice attiva della cultura nel suo territorio. La sua biografia è un intreccio di passione per la scrittura, amore per la sua terra d’origine e un’apertura verso l’esplorazione di nuovi orizzonti, sia geografici che letterari.

I premi letterari

L’autrice ha preso anche a diversi concorsi letterari.

Prima classificata:

Non è solo poesia 2006 Nuovi poeti Giampiero Grasso

2010 Premio narrativa per l’infanzia ” Toscana in poesia”

Premio internazionale ” Nuove Lettere” 2010 narrativa racconto edito “La punta dei libri un paese

sul mare”

Premio nazionale ” Il Delfino” sezione mare narrativa racconto ” Domande tra porto e mare”

Premio Internazionale Navarro 2021 sezione silloge edita

Premio Università Sorbona Accademia Mediterranea Prof. ssa Prestigiacomo sezione saggio 2022

Presentazione del testo ” La chiesa della cipolla a due passi da Dante” al Centro Culturale di Parigi

2022

Gran premio di Poesia Mogol 2022

Diverse menzioni d’onore e merito.

Elenco pubblicazioni

Elenco miei libri pubblicati a partire dal 2001:

2001 Tracce di riflessione nell’ombra poetica editore Libroitaliano Ragusa

2006 Patchwork poetico Edizioni Nuovi Poeti di Giampiero Grasso Milano

2007 Da Ravenna…..racconti tra i numeri narrativa minimal Ibiskos Editrice Risolo Empoli

2009 Domande tra porto e mare collana Biblioteca 80 Autore libri Firenze

2011 La Punta dei libri un paese sul mare edizioni dell’Istituto italiano di Cultura di Napoli collana

La Bellezza

2012 Il mare raccolta poetica pubblicato dal Cenacolo Accademico Europeo Poeti nella società

2017 Il lido del Mosaico e ballo volando tra passato e presente edizioni Helicon Poppi- Arezzo

2019 La poesia cambierà il mondo silloge Edizioni La Zisa Palermo

2021 La chiesa della cipolla a due passi da Dante edizioni Inedit

2022 Cà del vento quaderno poetico con il Cenacolo Accademico Europeo poeti nella società

Sono presente in diverse antologie di poesia come coautore, sono stata tradotta in lingua inglese e

spagnola, La lirica nulla è stata tradotta in lingua spagnola dal Centro poetico di Madrid. In allegato

brevissima biografia

Prossima pubblicazione in uscita 2023 ” Spazi di parole” editore Altromondo

In fase di lavorazione il saggio ” Montegelli” prevista pubblicazione per Aprile 2024