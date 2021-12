Sondaggio su politica, ambiente e lavoro

Il nostro blog propone un sondaggio politico per valutare l’opinione dei nostri lettori su alcune tematiche di primo piano. La cronaca delle statistiche giornaliere della diffusione della pandemia, dei nuovi casi e dei deceduti sta sottraendo spazio alla diffusione di notizie e alla discussione su importanti temi.

Tra questi temi vi sono la transizione ecologica, il lavoro, i finanziamenti del Pnrr, il modello sociale e la forma di governo a cui le riforme vorrebbero portarci. Per partecipare al sondaggio basta aprire questo documento di Google e compilarlo: https://forms.gle/9Ux9nZ2VRTdAxRqQA.

Partecipazione al sondaggio e privacy

Il sondaggio è composto da una prima parte in cui vengono richieste informazioni a fine statistico. Le informazioni richieste riguardano la tipologia di lavoro svolto, l’età, l’istruzione. Queste informazioni non sono riconducibili a chi ha compilato il sondaggio. Servono solo per avere informazioni statistiche sulle persone che hanno partecipato al questionario in relazione alle risposte ricevute.

Non sono richieste informazioni personali riconducibili all’identità dei partecipanti. Non è richiesto un numero di telefono, né le informazioni saranno cedute a terzi a fini promozionali. Quando il sondaggio sarà concluso, verrà inviata una sola e-mail ai partecipanti con i dati estrapolati dal sondaggio. I partecipanti non saranno inseriti in mailing list a cui non si sono iscritti volontariamente.

Le tematiche del questionario

Come già accennato, le domande hanno come tema il lavoro, l’economia, la politica e i finanziamenti europei del Pnrr. Ma la tra le domande ce n’è una che riguarda anche lo spazio. Ci sono dei privati che stanno investendo grandi quantità di denaro nella corsa verso l’esplorazione dello spazio. Con quale scopo? In che modo credono di recuperare gli investimenti? Vogliono mettere le mani sulle risorse presenti su altri pianeti e satelliti? Secondo te quali regole dovrebbero riguardare l’estrazione di risorse su Marte o sulla Luna?

Questa è una delle domande, ma ce ne sono altre. Credi sia giusto che finanziamenti dello stato vadano ad aziende private? Se sì, a quali condizioni? Queste ed altre domande fanno parte del nostro primo sondaggio. Se vuoi dire la tua e conoscere l’opinione degli altri lettori del nostro blog, partecipa rispondendo a queste domande:

https://forms.gle/X3q65UxmFxLk2rJj7.