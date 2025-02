Tempesta: Non tutte le Tempeste sono distruttive

L’autrice

Guojing è un’autrice e illustratrice cinese nota soprattutto per i suoi libri per bambini. Il suo libro d’esordio The Only Child, una graphic novel senza parole, è stato selezionato come uno dei migliori libri illustrati per bambini del 2015 dal New York Times e come uno dei 10 migliori libri illustrati del 2015 da Publishers Weekly (fonte Wikipedia).

Trama

Tempesta è un albo illustrato, per la precisone un silent book.

Le immagini “parlano” dell’amicizia che nasce per caso, tra un cane randagio e una ragazza.

Un parco è il luogo dove si svolgono gli incontri tra i due. Lei si siede sempre nella stessa panchina, lui fa capolino dall’immenso albero vicino alla panchina. Immagine dopo immagine il lettore vede nascere l’amore tra un cucciolo spaventato e titubante e una donna che si è innamorata di lui al primo sguardo.

Questo albo è un inno all’amicizia, alla fiducia, al legame forte e sincero che si crea tra un cane e l’essere umano.

Silent book

I silent book, sono testi senza parole. Poggiano tutta la loro trama sulla sequenza di illustrazioni. Sono testi non necessariamente destinati ai bambini, poiché eliminano tutte le barriere culturali e linguistiche e dunque alla portata di tutti. La realizzazione sicuramente non è semplice. È necessario costruire una storia attraverso le immagini, e in quelle illustrazioni, il lettore deve “leggere” l’inizio, lo svolgimento e la conclusione del racconto.

È un mezzo potente per l’interpretazione delle emozioni, accompagnare un bambino nella lettura di un silent book, può essere un viaggio fantastico. Far raccontare al bambino la storia che vede nelle immagini, lasciare che descriva i dettagli, soffermarsi sui particolari, può essere un’esperienza creativa che arricchisce il bagaglio culturale del bambino e dell’adulto.

“Tempesta” è un viaggio per esplorare la fiducia

Tempesta è un silent book su cui soffermarsi a lungo, le immagini meravigliose incantano il lettore, aprendo la porta a delle emozioni intense da vivere in maniera profonda e accurata, abbandonandosi a esse. Tempesta è un viaggio per esplorare la fiducia in se stesso e negli altri. La fiducia è un atteggiamento che dà la bellissima sensazione di sentirsi al sicuro. La fiducia è un atteggiamento determinante sulla quale si poggiano le relazioni sociali. Fiducia in se stessi è la certezza di saper gestire le situazioni che si affrontano e le difficoltà, le sfide che la vita ci mette di fronte.