Terzo polo e Renzi: vignetta satirica

Vignetta satirica sul terzo polo e Renzi

Terzo polo e Renzi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license. Sei libero di condividere, pubblicare e riutilizzare questa vignetta a condizione di menzionare l’autore ed inserire un link a questa pagina.

Matteo Renzi e Carlo Calenda, scaricati da tutti gli altri partiti e persino dai sondaggi politici, provano a mettere insieme un terzo polo. Un polo che ha in comune il milione con Marco e Niccolò Polo. Il milione incassato in Arabia Saudita per consulenze.