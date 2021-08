Torna la Fiera dell’Editoria Indipendente a Cinisello Balsamo

La fiera esposizione dell’editoria indipendente Una Ghirlanda di Libri arriva alla sua seconda edizione. Si svolgerà a Cinisello Balsamo (MI) presso Villa Casati Stampa di Soncino con il patrocinio della Regione Lombardia.

Gli eventi sono in programma per il 25 e 26 di settembre e le iniziative previste coinvolgeranno altri luoghi della città di Cinisello Balsamo. La caratteristica principale di questa Fiera dell’Editoria Indipendente è quella di mettere in relazione i lettori con gli autori e le case editrici. L’evento è organizzato dall’Associazione LeGhirlande ed ottiene il sostegno dell’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e l’aiuto di sponsor e sostenitori locali.

Partecipazione agli eventi

Dopo la prima coraggiosa edizione del 2020 svoltasi a seguito del difficile inverno di pandemia, la seconda edizione deve continuare a tenere conto delle disposizioni legislative anti-covid. Per questo la partecipazione agli eventi, sia in streaming che dal vivo, deve essere prenotata a partire dal primo settembre attraverso il sito dell’evento.

La locandina dell’evento



Il programma della Fiera dell’Editoria Indipendente

La Fiera dell’Editoria Indipendente è ideata principalmente come occasione espositiva di case editrici e autori. Ma non sarà solo esposizione. Sono previste diverse iniziative e cominciano ad essere confermati alcuni ospiti. Tra questi: Aldo Colonnello, Andrea Vitali (già ospite della prima edizione), Laura Campanello, Ezio Meroni, Gaetano Savatteri e Roberta Bruzzone.

Tra gli eventi principali di questa edizione, nel pomeriggio del 25 settembre, ci sarà una tavola rotonda che ha come titolo Il Giallo e il Noir, tra realtà e finzione. A condurla e moderarla sarà Laura Marinaro, giornalista e scrittrice di cronaca. Tra gli ospiti della tavola rotonda, a parlarci delle loro pubblicazioni, ci saranno, oltre a Roberta

Bruzzone e Gaetano Savatteri, anche Gabriella Genisi, Rosa Teruzzi, Fabio Sanvitale, Fabrizio Carcano e

Maurizio De Giovanni.

La locandina della tavola rotonda

Altri appuntamenti della Fiera dell’Editoria Indipendnte

Tra gli altri appuntamenti della Fiera dell’Editoria Indipendente ci sarà la presentazione del libro Alda Merini. La poetessa dei Navigli a cura di Aldo Colonnello. Insieme alla presentazione ci sarà una mostra curata da Giovanni Battista Mondini per ricordare il 90° anniversario dalla nascita della poetessa.

Una Ghirlanda di Libri sarà anche ricca di altre iniziative come incontri con gli autori, book crossing, concorsi fotografici e letterari, conferenze, focus tematici e workshop di scrittura creativa.

Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma e per prendere contatti con l’organizzazione dell’evento, visitare il sito https://www.unaghirlandadilibri.com/ .