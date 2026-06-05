Tra Realtà e Multiverso: Perché “Polvere d’argento. Il potere di Zerak” è un Fantasy che Cattura

Polvere D’argento La copertina
Titolo: Polvere d’Argento
Primo della trilogia
Autore: Alessandra dell’Amico
Genere: Portal Fantasy-Epic
Editore: Passione Libri
Data di uscita: 30.10.2025
Pagine: 391
Età: 11-18

Un portale verso un altro mondo. Un tiranno immortale. Un ragazzo comune chiamato a diventare eroe. Suo malgrado.
Andrea ha quasi diciott’anni quando una notte la sua vita ordinaria viene stravolta: nella sua camera si apre un varco e viene trascinato in una dimensione lontana nel tempo e nello spazio. Qui, Zerak opprime il popolo con poteri terribili, capaci di piegare le menti e spegnere la vita.
Insieme a Laiot, un giovane contadino in fuga, e a Wietil, una coraggiosa ragazza mutaforma, Andrea intraprende un viaggio alla ricerca di un oggetto misterioso in grado di fermare il tiranno.
Polvere d’argento – Il potere di Zerak è un fantasy d’avventura che intreccia azioneamicizia crescita personale. Una storia che parla ai lettori di tutte le età, con momenti di tensione e altri di ironia e che incoraggia a compiere le scelte giuste, anche quando c’è un prezzo da pagare.
Perfetto per chi ama NarniaLa storia infinita, La bussola d’oro o Artemis Fowl e per chi non ha mai smesso di credere che anche i ragazzi comuni possono diventare eroi.
Primo volume di una trilogia – autoconclusivo, illustrato e adatto a tutte le età.

Il libro è acquistabile https://www.amazon.it/dp/B0FXSHX5F1

Polvere d’argento. Il potere di Zerak: l’epic fantasy italiano che conquista tra multiversi, avventura e crescita personale

Un epic fantasy coinvolgente che vi lascerà senza fiato

Polvere d’argento. Il potere di Zerak, romanzo fantasy di Alessandra Dell’Amico, è una lettura capace di sorprendere fin dalle prime pagine. Quello che inizialmente sembra un racconto ancorato alla quotidianità si trasforma rapidamente in un’avventura epica ambientata in un universo parallelo oscuro, affascinante e costruito con grande attenzione ai dettagli.

Fin da subito, la trama riesce a catturare l’attenzione grazie a una combinazione efficace di mistero, tensione narrativa e personaggi credibili. Inoltre, il worldbuilding risulta particolarmente curato e contribuisce a rendere l’esperienza di lettura ancora più immersiva. Per questo motivo, il romanzo si rivela una proposta interessante per gli appassionati di fantasy contemporaneo.

Un multiverso fantasy che conquista pagina dopo pagina

Fin dall’inizio, la narrazione alimenta curiosità e suspense, spingendo il lettore a proseguire capitolo dopo capitolo. In un primo momento, il passaggio tra il mondo reale e quello fantasy può risultare spiazzante. Tuttavia, proprio questo elemento diventa uno dei principali punti di forza del romanzo.

Man mano che la storia procede, ogni tassello trova la propria collocazione e la struttura narrativa acquista maggiore solidità. Di conseguenza, anche i collegamenti tra gli eventi diventano sempre più chiari e convincenti.

L’utilizzo del portal fantasy, sottogenere in cui i protagonisti viaggiano tra realtà differenti, viene sviluppato con intelligenza e originalità. Inoltre, l’idea di un multiverso contemporaneo minacciato dall’espansione del potere di Zerak conferisce alla vicenda un respiro più ampio e moderno.

Non si tratta soltanto di una classica lotta tra bene e male. Al contrario, il romanzo costruisce un intreccio complesso e dinamico che mantiene viva la curiosità fino alle ultime pagine.

Potete trovare la video recensione su instagram https://www.instagram.com/reel/DZITEmyi4D9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Personaggi autentici: la paura diventa una forza

Uno degli aspetti più riusciti di Polvere d’argento. Il potere di Zerak è senza dubbio la caratterizzazione dei protagonisti. Alessandra Dell’Amico evita infatti gli stereotipi tipici dell’eroe invincibile e propone personaggi profondamente umani.

I protagonisti vivono dubbi, fragilità e paure realistiche. Di conseguenza, il lettore riesce a immedesimarsi facilmente nelle loro emozioni e nei loro conflitti interiori.

Inoltre, la componente psicologica non rimane sullo sfondo, ma accompagna costantemente lo sviluppo della trama. Questo equilibrio tra azione e introspezione rappresenta uno degli elementi più apprezzabili dell’opera.

Laiot: un eroe imperfetto e credibile

Tra i protagonisti spicca Laiot, giovane segnato dalla perdita del fratello minore e dal rapimento della madre, costretta a servire nel palazzo del tiranno. A causa di questi eventi, il ragazzo si trova costretto a intraprendere un viaggio che cambierà radicalmente la sua vita.

Guidato dal nonno, Laiot parte alla ricerca dell’unica persona in grado di sconfiggere Zerak e restituire la libertà al suo popolo. Tuttavia, non è un guerriero esperto né un eroe predestinato.

Al contrario, è un ragazzo comune che deve imparare a convivere con il dolore, la paura e il peso delle responsabilità. Proprio per questo motivo risulta un personaggio autentico e particolarmente vicino al lettore.

Video Trailer

L’incontro tra mondi diversi e il valore della crescita personale

La storia acquista ulteriore profondità quando il destino di Laiot si intreccia con quello di Andrea, un ragazzo proveniente dal nostro mondo. In apparenza, i due sembrano appartenere a realtà completamente incompatibili.

Eppure, è proprio questo contrasto a rendere il loro rapporto così interessante. Gradualmente, infatti, le differenze culturali e personali lasciano spazio a una collaborazione sempre più solida.

Inoltre, la presenza di figure affascinanti come la mutaforma Wietil contribuisce ad arricchire ulteriormente la narrazione e ad ampliare la complessità dell’universo creato dall’autrice.

Il viaggio dei protagonisti non rappresenta soltanto uno spostamento geografico. Al contrario, diventa un autentico percorso di crescita personale. Mentre affrontano minacce sempre più pericolose, i personaggi imparano infatti a conoscere se stessi e a superare i propri limiti.

Di conseguenza, la lotta contro Zerack assume anche un valore simbolico, trasformandosi nella metafora delle sfide che ciascuno deve affrontare durante il proprio percorso di maturazione.

Recensione: perché leggere Polvere d’argento. Il potere di Zerak

Nel panorama del fantasy italiano indipendente, Polvere d’argento. Il potere di Zerak riesce a distinguersi grazie a una combinazione equilibrata di avventura, emozione e introspezione.

Da un lato, il romanzo offre combattimenti, misteri e colpi di scena capaci di coinvolgere il lettore. Dall’altro, approfondisce con sensibilità temi universali come il coraggio, il dolore, la famiglia e la ricerca della propria identità.

Inoltre, la scrittura mantiene un buon ritmo narrativo e accompagna il lettore lungo una storia ricca di sfumature emotive. Per questo motivo, il libro riesce a soddisfare sia chi cerca evasione sia chi desidera trovare significati più profondi all’interno della narrazione.

A chi è consigliato

Questo romanzo è particolarmente indicato per chi ama:

  • gli epic fantasy ricchi di avventura e mistero;
  • le storie basate su multiversi e mondi paralleli;
  • i protagonisti complessi e realistici;
  • i romanzi di formazione con una forte componente emotiva;
  • il fantasy italiano contemporaneo.

In conclusione, Polvere d’argento. Il potere di Zerak è una lettura coinvolgente che riesce a coniugare intrattenimento e riflessione. Inoltre, dimostra come il fantasy possa raccontare con efficacia temi profondamente umani, come il valore dei legami affettivi, la resilienza e la capacità di trovare il coraggio anche nei momenti più difficili.

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Gloria Donati nasce a Bracciano (Roma) il 10 novembre 1992. Dopo il diploma prosegue gli studi in ambito umanistico, laureandosi in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università della Tuscia e successivamente in Storia dell’Arte all’Università degli Studi Roma Tre, con il massimo dei voti e la lode. In seguito, approfondisce la propria formazione accademica iscrivendosi al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Nel corso degli anni ha collaborato con diverse istituzioni culturali, tra cui il Museo Napoleonico di Roma e la Soprintendenza del Parco Archeologico del Colosseo, esperienze che le consentono di unire la passione per l’arte con l’impegno nella tutela del patrimonio storico e artistico.
Da sempre amante della scrittura, fin dall’infanzia si dedica alla poesia e alla narrativa, partecipando con successo a numerosi concorsi letterari nazionali. Nel 2020 pubblica la raccolta di fiabe I racconti incantati (Europa Edizioni), esordio che la porta a farsi conoscere come autrice capace di unire fantasia, delicatezza e riflessione morale. Le sue opere riflettono una sensibilità profonda verso la bellezza, la natura e i valori universali dell’uomo.
Oggi Gloria Donati vive e lavora a Roma, dove continua la sua attività di ricerca, scrittura e promozione culturale. A febbraio 2025 ha partecipato a Casa Sanremo Wraiters. Attraverso il suo profilo Instagram promuove libri e iniziative legate al mondo della lettura, collaborando con case editrici e autori emergenti. Ha inoltre curato e presentato diversi eventi letterari,
introducendo e intervistando autori in occasione di presentazioni e rassegne culturali.

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