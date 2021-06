tutto chiuso tranne il cielo

Julian è un diciannovenne esile e pallido, la sua anima è azzurra come la sua chioma. Mangia pochissimo, ha sempre in mano il cellulare, ma sente e osserva ogni cosa. Abbraccia tutti, poi scappa. Se permettesse a qualcuno di toccarlo davvero si troverebbe a dover affrontare sentimenti dai quali ha preso una distanza di quasi 10.000 chilometri: quelli che separano Milano da Tokyo. Dopo un anno trascorso in Giappone è proprio a Milano, il luogo della sua ferita originale, che Julian sta tornando. Una città in cui tutto è chiuso tranne il cielo.

Julian e l’estate milanese

Nella torrida estate milanese, in cui tutto è chiuso tranne il cielo, rientrato dopo un anno studio a Tokio, Julian rivivrà traumi non ricomposti in una spirale che lo porteranno vicino al dissolvimento.

Con questo romanzo sono andato in territori per me incogniti: una storia contemporanea – siamo nel 2016 – che parla di adolescenti in modo originale.

L’adolescenza contemporanea

Mi ha colpito l’originalità con cui viene raccontata l’adolescenza.

Io ho il doppio degli anni della maggior parte dei personaggi e un po’ fatico a ricordarli, quei miei 20 anni.

Quello che mi è chiaro però è la resa narrativa di una profonda differenza. E non è una questione qualitativa o quantitativa.

“Pazzesco. Io ero un povero coglione, a diciannove anni. Hai una consapevolezza che mi fa paura. Ce l’avete quasi tutti, in verità. Noi eravamo tuberi, rispetto a voi. Inconsapevoli, innocenti, timorati tuberi. Tutto merito di internet, anche se devo dire che ringrazio di averla scampata. Forse è meglio essere tuberi, finché si può.” Già.

Analogico/digitale. Rivoluzione?

Ma non tutto è ascrivibile al passaggio analogico/digitale seppur stiano attaccati ai device e sui social di continuo.

Non per cercare un rifugio, una fuga dalla realtà o come forma di dipendenza. Piuttosto come un dato acquisito. Un elemento che c’è.

Questo non significa superficialità nei rapporti o nei sentimenti.

Adolescenza e corpo

Anche il rapporto dei personaggi con il proprio corpo mi ha colpito.

Mentre “appare” su you tube, twitch o istagram, il corpo “scompare” dal protagonista quasi a smaterializzarsi. Il corpo e la fisicità – sessualità compresa – sembrano siano un impaccio. Lo stesso rapporto complicato col cibo lo sottolinea. Lo stesso corpo e cibo che possono essere una ripartenza.

Una scrittura per sottrazione

La scomparsa del corpo, la sua sottrazione è anche quella della scrittura. Agile, elastica, ma quando serve robusta o affilata pur rimanendo leggera.

Conclusioni di tutto è chiuso tranne il cielo

Bella esperienza di lettura, nata dalla curiosità dopo aver letto un racconto dell’autrice presente nella raccolta Manifesto edita da Fandango.

Autrice

