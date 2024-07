“Tutto il resto mi sfugge”, i delicati versi di Camilla Ugolini Mecca

“Tutto il resto mi sfugge” di Camilla Ugolini Mecca è una silloge poetica in cui viene raccontato l’amore mostrando la bellezza del sentirsi uniti, anche quando si è lontani fisicamente, di sentirsi in connessione. «Ti aspetterò presto in quel luogo solo a noi conosciuto. Ti attenderò all’alba e saprò farmi acqua, fresca e fluente. Tu arriverai col dono di un abbraccio. Seppelliremo le parole nella terra come armi affilate che non servono più», scrive la poetessa, dimostrando anche il suo intimo legame con gli elementi naturali: l’autrice ambienta infatti la maggior parte delle sue poesie nei boschi o in riva al mare, o in luoghi in cui domina la bellezza della luna, dell’alba o del tramonto. L’acqua e in particolare la terra sono elementi imprescindibili; sono i testimoni dei sospiri degli amanti, del loro rincorrersi, del loro smarrirsi. Non c’è però solo l’amore e l’incontro con l’altro in queste poesie: vi è anche il rapporto con la propria interiorità, con il proprio sentire – «Essere vista nuda nonostante le piume. Essere letta, come una profezia. Essere udita dentro al silenzio. Essere guardata, nel cuore del buio. Essere toccata, senza bisogno di mani. Essere creduta. Più di tutto». Camilla Ugolini Mecca vuole affermare la sua voce, le sue esigenze, la sua verità; l’autrice sa chi è, ed è sicura del modo in cui vuole raccontarsi: ha deciso di utilizzare il mezzo poetico, che le permette di esprimere le sue emozioni senza filtri, lasciando che le parole fluiscano libere. È scopo dell’autrice avvicinare le coscienze, intrecciare le anime: è interessata allo scambio fra l’individuo e il mondo, alla connessione con la natura, tempio della genuinità, specchio che riflette chi si è davvero, senza sovrastrutture e senza il pesante fardello della menzogna. L’autrice medita anche sul tempo e sul rapporto dell’uomo con questa entità; nei suoi versi ci ricorda che per noi esiste solo il presente – tutto il resto ci sfugge: «Non c’è bisogno di stelle. Di guardare in alto, di sognare il volo. È tutto qui, adesso. Fra te e me. In questo sguardo, nel silenzio sospeso. Il paradiso infine, è solo questo». «È tutto qui, adesso», scrive l’autrice, e questo concetto, espresso in diverse modalità, si ripete in buona parte dell’opera; è tutto qui, adesso, quello che ci deve bastare, quello su cui contare e per cui emozionarsi. In questa raccolta di poesie ritroviamo ciò che dà senso all’esistenza: l’amore, la condivisione, l’unione con il creato, il godere del qui e ora.







Contatti

https://www.instagram.com/camilla_ugolinimecca/

https://www.facebook.com/camilla.mecca

www.camillaugolinimecca.blogspot.com

https://www.faraeditore.it/Spiccioli-ruach/Tuttorestosfugge.html





