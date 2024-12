“Una stagione in gabbia scenica”, la nuova opera di Antonio De Mitri.

Casa editrice: peQuod Editore

Collana: Rive

Genere: Raccolta poetica

Pagine: 154

Prezzo: 16,00 €

“Una stagione in gabbia scenica” di Antonio De Mitri è una silloge poetica suggestiva e drammaticamente intensa, in cui l’autore racconta la vita e la condizione umana osservandole con sguardo disincantato e spesso amaro. L’opera si apre come se si fosse davvero in una stagione in teatro – théâtre lyrique privé saison 2020-2022; è poi divisa in otto sezioni, dai titoli evocativi e che rimandano ad altre storie, ad altri tormenti: orfeo all’inferno, la danza della morte, l’arte della fuga, la dannazione di faust, anni di pellegrinaggio, morte e trasfigurazione, il crepuscolo dell’idolatra e pavana per uno spirito defunto.

Ciò che colpisce, già dalla lettura dei titoli, è l’assenza di maiuscole; anche nelle liriche si riproporrà la stessa situazione: una ferrea volontà del poeta di non creare livelli, forse, di uniformare il flusso dei suoi pensieri, oppure si risponde a un’apocalittica volontà disgregatrice, chissà. Per questo motivo, anche la punteggiatura seguirà dei dettami da lui decisi, e sarà piegata ai suoi scopi narrativi; tale scelta potrebbe disorientare ma è anche molto affascinante e generatrice di significati inimmaginabili.

Nella prefazione alla silloge poetica della critica letteraria Maria Occhinegro così si afferma: «La coscienza della modernità è voce che domina nella poesia del nostro autore e frantuma l’ordine e le valenze del sistema lirico tradizionale, inserendosi nel solco dell’operazione tracciata dalle neoavanguardie e consolidata dal dibattito sul fare poetico. I titoli, la punteggiatura, la misura metrica, il ritmo, la rima, le maiuscole, i pilastri della scrittura in versi, non servono né a lui, né ai tanti altri per consolare ordinatamente l’uomo moderno delle sue disgrazie, ma sono rivisitati dall’interno e scardinati a tal punto che la raccolta lirica risulta una costruzione irregolare e, per usare un termine di Carmelo Bene, “depensata” di elementi poetici».

“Una stagione in gabbia scenica” è un viaggio coinvolgente, è un esperimento ben riuscito che analizza brutalmente il sentire umano, che lo frammenta e lo ricompone in forme sempre nuove; la disfatta della condizione umana è cantata con lucidità e consapevolezza, giocando con il lettore e spingendolo a riflettere, a immergersi anche lui nel mare in burrasca della sua interiorità, a unirsi al poeta nell’autopsia della sua razza – «folle di ragionamenti. cumuli di dati. ahi macabre ricerche. di significati. sepolti: sulla terra l’inferno. nella testa», e ancora «sotto il giogo di un corpo tirannico, straniero, sono spirito e soffro, e sento se soffrite. se il mio volo in catene compatite, spiriti gentili unitevi a me».

https://www.instagram.com/antonio.de.mitri

https://www.italicpequod.it/books/una-stagione-in-gabbia-scenica