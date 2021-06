Vecchie copie di giornali e manifesti anarchici su richiesta

Si tratta di vecchie copie di giornali e manifesti anarchici che risultano doppi nella fase di riordino del materiale dell’Archivio Storico della Fai. Queste copie vengono inviate volentieri a chi ne facesse richiesta con un contributo libero. Sono quasi esclusivamente giornali provenienti da tutto il mondo e che risalgono fino agli ’60. Di seguito vediamo quali copie sono disponibili. Per le richieste scrivere a bruno.alpini(chiocciola)libero.it .

Solidaridad obrera della CNT

Tra i vecchi giornali disponibili c’è un numero di Solidaridad Obrera, organo di stampa della C.N.T. catalana. Il numero è il 175 del settembre 1986. Solidaridad Obrera è un periodo storico spagnolo fondato nel 1907 a Barcellona e organo di stampa della federación Solidaridad Obrera prima della nascita della Confederación National del Trabajo.

Industrial Worker del 1976 e 1977

Sono presenti due copie di Industrial Worker, una del 1976 (numero 1 – volume 73) ed un’altra del 1977 (numero 2 – volume 74). Industrial Worker è il giornale dell’organizzazione Industrial Workers of the World, movimento operaio sindacalista statunitense. Il giornale è stato fondato nel 1906 e viene stampato a Chicago.

Action Libertaire del 1965

Una sola copia di Action Libertaire del marzo 1965. Action Libertaire è un periodo in lingua francese organo della sezione francese della Federazione Internazionale della Gioventù Libertaria. Molto interessanti gli articoli sulla situazione francese, su quella spagnola ed internazionale.

Libertarian Workers Bullettin del 1985

Tra le vecchie copie di giornali disponibili, ce n’è una del Libertarian Workers Bullettin (numero 2 – volume 8) del dicembre 1985 – aprile 1986. Si tratta di un giornale che esce due o tre volte ogni anno a cura del Libertarian Workers for a Self-Managed Society, gruppo anarcocomunista presente a Melbourne dal 1977. Questa copia si distingue per la bella grafica e impaginazione del giornale. Nella pagina centrale del giornale è presente il manifesto del centenario degli anarchici australiani, che si sarebbe tenuto nel 1986, con informazioni, programma, costi, conferenze, attività per bambini e tanto altro.

Guángara libertaria del 1986

Una copia di Guángara Libertaria (numero 23 – volume 6). Guancara Libertaria è l’unico giornale in lingua spagnola pubblicato negli Stati Uniti. Del collettivo del giornale fanno parte soprattutto esuli anarchici cubani tra cui Frank Fernandez, autore del libro Cuba libertaria ed editore di Guángara Libertaria.

Le monde libertaire del 1980 e 1981

Sei copie di Le monde libertaire sono disponibili (numeri 375 del 13 novembre 1980, 376 del 20 novembre 1980, 377 del 27 novembre 1980, 381 del 25 dicembre 1980, 406 del 18 giugno 1981, 407 del 25 giugno 1981). Le monde libertaire è un settimanale francese pubblicato a partire dal 1954 come organo della Fédération Anarchiste.

Tierra y Libertad del 1986

Sono cinque le copie di Tierra y Libertad di cui un numero è del 1986 (numero 457, anno XLII) e quattro numeri più recenti (numero 378 del novembre 2020, numero 379 del gennaio 2021, numero 380 del febbraio 2021, numero 381 del marzo 2021). Tierra y Libertad è un giornale periodico anarchico spagnolo fondato nel 1888 pubblicato dalla Federación Anarquista Ibérica.

Freedom del 2017, Nu del 1979, CPCA del 1979 ed altri

Sono disponibili 2 copie dello stesso numero uscito nell’inverno 2017 di Freedom. Freedom è un giornale periodico in lingua inglese pubblicato dalla casa editrice Freedom Press e fondato nel 1886 da Charlotte Wilson e Kropotkin. Due sono le copie del 1979 (166-1 e 166-3) anche di NU, un giornale in lingua svedese pubblicato a Örebro. All’interno di una delle due copie vi è un volantino su sfondo giallo.

Uno è il numero di CPCA (Centre de Propagande et de Culture Anarchiste) un bollettino pubblicato a Parigi. La copia è del febbraio del 1979. Riprendiamoci la vita è un numero unico pubblicato nel gennaio 1977 a Messina, un anno prima dell’omicidio di Peppino Impastato. La mafia ammazzava già compagni, come si legge da un articolo in prima pagina.

Bicicleta (Boletín Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecológicas de Trabajadores Anarcosindicalistas) è stata una rivista spagnola pubblicata dal 1977 alla metà degli anni 80 tra Madrid e Valencia. La nostra copia è la numero 15.

Una è anche la copia di Anarchy, la numero 11 del 1986. Anarchy è un giornale pubblicato dalla Columbia Anarchist League di cui abbiamo già tradotto l’articolo Ecologia come ideologia.



prima pagina anarchy



Azione Nonviolenta del 1964

Cinque copie del giornale Azione Nonviolenta, giornale del Movimento Nonviolento, fondato da Aldo Capitini nel 1964. Le copie sono tra le prime uscite nel 1964.

Disponibili anche alcune copie di un vecchio manifesto di propaganda del settimanale anarchico Umanità Nova che ritrae Marx e Bakunin nella lettura del giornale fondato da Errico Malatesta.