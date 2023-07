Viaggio introspettivo attraverso l’artista Raffaella Ramini: tra biblioteca e arte 

di Riccardo Renzi1

Il presente contributo intende indagare la personalità artistica di Raffaella Ramini.

In data 17 giugno 2023 si è aperta la mostra “Un briciolo di felicità”, presso la Biblioteca comunale “Antonio Santori” di Sant’Elpidio a Mare2, dedicata alle opere di Raffaella Ramini3, artista fermana. Sono stati esposti sia quadri relativi al primo periodo dell’esperienza artistica della Ramini, che opere di più recente fattura. L’artista si richiama esplicitamente ad una forma d’arte primitiva e popolare, in quanto non vi è ispirazione cercata o artificiosamente costruita, ma istinto primordiale del gesto artistico. L’arte è sfogo e fuga dalla realtà, libertà intrinseca nel gesto.

La tecnica utilizzata è quella dell’acrilico4, pur avendo l’artista, nel corso della sua esperienza, sperimentato ulteriori tecniche. Le superfici utilizzate sono molteplici, si va dalla tela al legno, sino alle pareti. Nelle sue opere si passa con rapidità dal naturalismo all’astrattismo. Molte sue opere richiamano, non troppo velatamente, i grandi del passato, come nel caso di “Un giorno stellato” e “Brazil”, la cui ispirazione è chiaramente Van Goghiana. In altri ci si ispira ad autori locali, come Licini5 e Vitali6. Nelle sue donne, dal collo allungato, c’è molto della figura femminile di Amedeo Modigliani.

L’amore per l’arte, come riferisce la Ramini stessa, nasce in tenera età, dopo una visita agli Uffizi con la famiglia, tantoché la piccola Raffaella, permeata da tanta bellezza, rimase vittima della sindrome di Stendhal. L’arte per la pittrice è tutto, è vita e libertà, e la accompagna da tutta la vita.

La mostra risulta essere un viaggio introspettivo nell’io dell’artista, dai primordi alla fase attuale. Dunque, non resta altro che invitarvi a visitare “Un briciolo di felicità”, presso la Biblioteca comunale “Antonio Santori” di Sant’Elpidio a Mare.

Il mondo a testa in giù Natale Abisso Catalogo dei fiori matti Mente Speranze nascoste Brazil Un giorno stellato