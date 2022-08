Vignetta sull’attacco a Rushdie e alla libertà di espressione is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license. Sei libero di condividere, pubblicare e riutilizzare questa vignetta a condizione di menzionare l’autore ed inserire un link a questa pagina.

C’è chi rinuncerebbe alla lettura di libri, anzi li brucia nelle piazze, ma non riesce a rinunciare alla violenza. Così è stato anche per i libri di Salman Rushdie che in passato sono stati bruciati pubblicamente durante manifestazioni di fanatici. Ma se avessimo bandito tutti quei testi che non sono indulgenti nei confronti della religione, quanti capolavori della letteratura in meno avremmo oggi?